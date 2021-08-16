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Польща завтра передасть Україні 650 тисяч доз вакцини AstraZeneсa

Автор: РБК-Україна

Завтра, 17 серпня, польська сторона передасть Україні 650 тисяч доз вакцини AstraZeneсa. При цьому вартість перепроданих вакцин не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як повідомив глава канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик, раніше Польща відправила 1 млн доз вакцини Pfizer Австралії, 2,4 млн доз Іспанії і 600 тисяч доз Португалії. Також Норвегії відправили мільйон доз вакцини Moderna.

Українська сторона отримає 650 тисяч доз вакцини AstraZeneсa. За словами глави урядового агентства стратегічних резервів (RARS) Міхала Кучмеровського, ціни на перепродані вакцини не розголошуються.

"Є правило не втратити і не заробити. Окремі країни покривають витрати на транспорт, який ми організуємо", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загалом Польща перепродасть Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneсa.

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ПольшаВакцинаAstraZenecaКоронавірус