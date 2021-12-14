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У Польщі 16 грудня розпочнеться вакцинація дітей від 5 років

Автор: Ольга Белей

У Польщі 14 грудня розпочалася реєстрація на щеплення проти коронавірусної інфекції дітей 5-11 років. Направлення на вакцинацію будуть приходити автоматично всім дітям, які досягли 5-річного віку, а вакцинуватися можна буде з 16 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP3.

"Почалася реєстрація на вакцинацію від COVID-19 дітей від 5 до 11 років", - пише видання, відзначаючи при цьому, що перші щеплення будуть зроблені в четвер, 16 грудня.

Також уточнюється, що графік вакцинації складається з двох доз з рекомендованим інтервалом між щепленнями не менше 21 дня. Для дітей 5-11 років з тяжкими імунними порушеннями графік первинної імунізації складається з трьох доз: дві дози з інтервалом не менше 21 дня та додаткова (бустерна) з інтервалом не менше 28 днів після завершення двох доз.

Варто відзначити, що направлення на вакцинацію дітям 5-11 років видаються системою автоматично з 12 грудня, з моменту, коли дитині виповнюється 5 років.

Нагадаємо, з вівторка, 14 грудня, Індонезія розпочала вакцинацію від COVID-19 дітей у віці від 6 до 11 років. Так, країна Південно-Східної Азії стала однією з перших в регіоні, хто імунізує дітей.

Нагадавши, у Швейцарії схвалили вакцинацію від коронавірусу для дітей з 5 до 11 років. Щеплення робитимуть вакциною Cominarty, створеною Pfizer.

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