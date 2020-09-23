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У Польщі оголосили про створення перших у світі ліків від COVID-19

Автор: РБК-Україна

Фармацевтична компанія з польського Любліна оголосила про створення перших у світі ліків від коронавірусу COVID-19. Препарат створено на основі плазми пацієнтів, які одужали.

Про це пише "Польське радіо".

Як заявили представники компанії Biomed Lublin, ліки містять антитіла, які нейтралізують коронавірус. На сьогоднішній прес-конференції було показано відео про ефективність нового препарату. Стверджується, що ці ліки зупиняють COVID-19 на "дуже високому рівні".

Тим не менш, ще повинні пройти клінічні випробування препарату. Вони будуть проводитися в медичних центрах Любліна, Битома, Білостока і Варшави.

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Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що вакцина від COVID-19 з'явиться найближчим часом. За його словами, це займе від 4 до 8 тижнів.

"Я прискорив процес з FDA (Управління США з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів, - ред.)... У нас буде вакцина протягом декількох тижнів. Це може бути чотири тижні, може бути вісім тижнів... У нас є багато чудових компаній", - заявив він.

У той же час Європейська комісія уклала вже другу угоду про закупівлю вакцини від коронавірусу. Контракт дозволить всім країнам-членам Євросоюзу закупити до 300 млн доз вакцини. При цьому вони зможуть надати зарезервовані дози країнам з низьким і середнім рівнем доходу.

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