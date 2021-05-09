У Польщі вакцинували 10 мільйонів: влада оголосила про старт щеплень для молоді

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкі повідомив, що першу дозу вакцини від коронавірусу вже отримали понад 10 мільйонів осіб. Крім того, понад 3,5 мільйона осіб вже вакциновані від коронавірусу повністю.

"10 мільйонів вакциновано за допомогою першої дози. Крім того, понад 3,5 мільйонів осіб вже охоплені двома дозами або вакциною, що вимагає тільки одну дозу", - написав він у Facebook.

Крім того, влада оголосила, що вже в неділю в країні записатися на вакцинацію зможуть молоді люди, народжені у 2000, 2001, 2002 і 2003 роках.

До кінця року влада сподівається роздати направлення на вакцинацію всім, кому ще не виповнилося 18 років.