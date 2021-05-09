В Польше вакцинировали 10 миллионов: власти объявили о старте прививок для молодежи

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки сообщил, что первую доза вакцины от коронавируса уже получили более 10 миллионов человек. Кроме того, более 3,5 миллиона человек уже вакцинированы от коронавируса полностью.

"10 миллионов вакцинировано с помощью первой дозы. Кроме того, более 3,5 миллионов человек уже охвачены двумя дозами или вакциной, требующей только одну дозу", - написал он в Facebook.

Кроме того, власти объявили, что уже в воскресенье в стране записаться на вакцинацию смогут молодые люди, рожденные в 2000, 2001, 2002 и 2003 годах.

К концу года власти надеяться раздать направления на вакцинацию всем, кому еще не исполнилось 18 лет.