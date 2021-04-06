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До Польщі прибула велика партія вакцини Pfizer

Новость на русском → Польща, Вівторок 06 квітня 2021 05:04
До Польщі прибула велика партія вакцини Pfizer Фото: вакцина Pfizer (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

До Польщі прибула велика партія вакцини Pfizer. Про це заявив голова Агентства матеріальних резервів Михайло Кучмеровский.

Про це повідомляє Польське радіо.

Всього країну прибуло 870 тисяч доз вакцини Pfizer. Зараз їх розподіляють по пунктах вакцинації.

Крім того, вакцина Pfizer - не єдина, якій віддають перевагу поляки, аби як можна швидше прищепити все населення. Вже до 11 квітня в країні очікують наступну партію вакцини від AstraZeneka у кількості 172 тисячі доз.

Також відомо, що в Польщі до кінця квітня доставлять вакцини Pfizer, AstraZeneka і Moderna. Крім того, в країні очікують першу доставку вакцини Johnson&Johnson, яка популярна в США.

Зазначимо, що вакцинація від коронавірусу в Польщі почалася ще в кінці минулого року - 27 грудня. Щеплення полякам роблять препаратами Pfizer, AstraZeneca і Moderna. Вже по країні отримали першу дозу вакцини 4 585 575 осіб. А повністю вакцинували від коронавірусу 2 073 334 людини.

Нагадаємо, у Молдові журналістів включили в другу хвилю вакцинації від коронавірусу. Вакцинація в країні буде проходити в три етапи.

Раніше повідомлялося, які країни можуть швидко подолати коронавірус. Це відбудеться шляхом активної вакцинації.

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