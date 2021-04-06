До Польщі прибула велика партія вакцини Pfizer. Про це заявив голова Агентства матеріальних резервів Михайло Кучмеровский.

Всього країну прибуло 870 тисяч доз вакцини Pfizer. Зараз їх розподіляють по пунктах вакцинації.

Крім того, вакцина Pfizer - не єдина, якій віддають перевагу поляки, аби як можна швидше прищепити все населення. Вже до 11 квітня в країні очікують наступну партію вакцини від AstraZeneka у кількості 172 тисячі доз.

Також відомо, що в Польщі до кінця квітня доставлять вакцини Pfizer, AstraZeneka і Moderna. Крім того, в країні очікують першу доставку вакцини Johnson&Johnson, яка популярна в США.