Полтава посилює карантин: що зміниться

Відповідне рішення прийняли на нараді з питань протиепідемічних заходів у Полтавській ОДА, повідомляє "IPT Полтава" .

Крім того, МОЗ встановив на території Полтавської області "помаранчевий" рівень адаптивного карантину.

Зазначимо, що за минулу добу в Полтавській області виявили 394 нових випадки коронавірусу.

Разом з тим, у Полтаві тимчасово припиняють роботу театрів. Через погіршення епідеміологічної ситуації у місті закривають музеї, бібліотеки.

Нагадаємо, в Україні значно погіршилась ситуація з коронавірусом. За минулу добу виявили максимум нових випадків COVID-19 від початку року.

Через погіршення епідеміологічної ситуації вводить посилені обмеження Київ. Суворі обмеження вводять на три тижні.

Зазначимо, станом на 18 березня, "помаранчева зона" адаптивного карантину в Україні скоротилася. Тепер у неї входять 11 областей і Київ.