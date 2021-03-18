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Полтава посилює карантин: що зміниться

Автор: Анастасія Рокитна

Карантинні обмеження у Полтаві посилюють. Зокрема, відміняють усі концерти.

Відповідне рішення прийняли на нараді з питань протиепідемічних заходів у Полтавській ОДА, повідомляє "IPT Полтава".

Разом з тим, у Полтаві тимчасово припиняють роботу театрів. Через погіршення епідеміологічної ситуації у місті закривають музеї, бібліотеки.

Зазначимо, що за минулу добу в Полтавській області виявили 394 нових випадки коронавірусу.

Крім того, МОЗ встановив на території Полтавської області "помаранчевий" рівень адаптивного карантину.

Нагадаємо, в Україні значно погіршилась ситуація з коронавірусом. За минулу добу виявили максимум нових випадків COVID-19 від початку року.

Через погіршення епідеміологічної ситуації вводить посилені обмеження Київ. Суворі обмеження вводять на три тижні.

Зазначимо, станом на 18 березня, "помаранчева зона" адаптивного карантину в Україні скоротилася. Тепер у неї входять 11 областей і Київ.

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