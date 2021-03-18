Полтава посилює карантин: що зміниться

Карантинні обмеження у Полтаві посилюють. Зокрема, відміняють усі концерти.
Відповідне рішення прийняли на нараді з питань протиепідемічних заходів у Полтавській ОДА, повідомляє "IPT Полтава".
Разом з тим, у Полтаві тимчасово припиняють роботу театрів. Через погіршення епідеміологічної ситуації у місті закривають музеї, бібліотеки.
Зазначимо, що за минулу добу в Полтавській області виявили 394 нових випадки коронавірусу.
Крім того, МОЗ встановив на території Полтавської області "помаранчевий" рівень адаптивного карантину.
Нагадаємо, в Україні значно погіршилась ситуація з коронавірусом. За минулу добу виявили максимум нових випадків COVID-19 від початку року.
Через погіршення епідеміологічної ситуації вводить посилені обмеження Київ. Суворі обмеження вводять на три тижні.
Зазначимо, станом на 18 березня, "помаранчева зона" адаптивного карантину в Україні скоротилася. Тепер у неї входять 11 областей і Київ.