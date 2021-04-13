ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні сьогодні почнуть робити щеплення вакциною Sinovac

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 квітня 2021 09:40
В Україні сьогодні почнуть робити щеплення вакциною Sinovac Фото: Україна вже отримала 215 тисяч доз вакцини CoronaVac (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні з сьогоднішнього дня, 13 квітня, починається процес вакцинації населення проти коронавіруса препаратом CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech. Все Україна вже отримала 215 тисяч доз цієї вакцини.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Міністерство охорони здоров'я завершило всі процеси перевірки лабораторного контролю вакцини проти коронавіруса CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech. З сьогоднішнього дня починаємо процес щеплення саме цією вакциною", - заявив Степанов.

Нагадаємо, вчора Міністерство охорони здоров'я завершило лабораторний контроль вакцини Sinovac.

Зазначимо, вакцина CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде застосовуватися при вакцинації від COVID певних груп населення: поліцейських, маломобільних груп населення, осіб, які за ними доглядають, олімпійців, паралімпійців і людей, які будуть брати безпосередню участь у проведенні ЗНО.

Нагадаємо, перша партія вакцини CoronaVac прибула в Україну 25 березня. Все український уряд законтрактувало майже 2 млн доз вакцини китайського виробництва.

Як повідомляло РБК-Україна, ефективність цієї вакцини у Китаї виявилася 65%, а в Туреччині показник склав 91,25% в ході місцевих випробувань.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус вакцинація Максим Степанов COVID-19 Коронавірус Вакцина від коронавірусу
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19