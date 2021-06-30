Як отримати другу дозу вакцини від коронавірусу: інструкція МОЗ

В Міністерстві охорони здоров'я України розробили інструкцію щодо отримання другої дози вакцини проти коронавірусу. Там зазначили, що держава гарантує отримання другої дози.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ України у Facebook.
"Держава гарантує, що всі, хто отримав першу дозу вакцини проти COVID-19, отримають другу", - йдеться в повідомленні.
Міністерство розробило інфографіку-інструкцію, як це зробити та як діяти в разі виникнення проблем - якщо вас не записали або не телефонують.
Минулого тижня головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що У липні очікується поставка 7,7 млн доз вакцин від COVID в Україну. У тому числі будуть нові партії вакцини CoronaVac від китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech.