Де отримати другу дозу вакцини після щеплення в центрі вакцинації: відповідь МОЗ

В Україні на вихідних працюють центри вакцинації від коронавірусу. Люди, які отримали в них першу дозу вакцини, гарантовано отримають і другу дозу.

У відомстві зазначили, що люди, які вакцинувалися в центрі вакцинації, зможуть отримати друге щеплення в тому ж центрі.

При цьому наголошується, що на вакцинацію другою дозою їх запросять телефоном, номер якого був вказаний як контактний.

У МОЗ зазначили, що громадські діячі та всі, хто отримав першу дозу вакцини, гарантовано будуть провакциновані.