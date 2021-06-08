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Де отримати другу дозу вакцини після щеплення в центрі вакцинації: відповідь МОЗ

Автор: РБК-Україна

В Україні на вихідних працюють центри вакцинації від коронавірусу. Люди, які отримали в них першу дозу вакцини, гарантовано отримають і другу дозу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

У відомстві зазначили, що люди, які вакцинувалися в центрі вакцинації, зможуть отримати друге щеплення в тому ж центрі.

При цьому наголошується, що на вакцинацію другою дозою їх запросять телефоном, номер якого був вказаний як контактний.

У МОЗ зазначили, що громадські діячі та всі, хто отримав першу дозу вакцини, гарантовано будуть провакциновані.

Нагадаємо, цієї суботи також у Херсоні відкриють три центри вакцинації від коронавірусу. Почнуть вакцинувати від COVID - 19 записалися в лист очікування в додатку або через сайт "Дія".

Також цими вихідними розпочнуть роботу нові центри масової вакцинації та в Київській області. Вони будуть розташовуватися в Броварах і Білій Церкві. У них зможуть отримати щеплення громадяни, які записалися в лист очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку або через сайт "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.

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