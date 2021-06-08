Где получить вторую дозу вакцины после прививки в центре вакцинации: ответ Минздрава

В Украине на выходных работают центры вакцинации от коронавируса. Люди, которые получили в них первую дозу вакцины, гарантированно получат и вторую дозу.

В ведомстве отметили, что люди, которые вакцинировались в центре вакцинации, смогут получить вторую прививку в том же центре.

При этом отмечается, что на вакцинацию второй дозой их пригласят по телефону, номер которого был указан как контактный.

В Минздраве отметили, что общественные деятели и все, кто получил первую дозу вакцины, гарантировано будут провакцинированы.