Где получить вторую дозу вакцины после прививки в центре вакцинации: ответ Минздрава

В Украине на выходных работают центры вакцинации от коронавируса. Люди, которые получили в них первую дозу вакцины, гарантированно получат и вторую дозу.
В ведомстве отметили, что люди, которые вакцинировались в центре вакцинации, смогут получить вторую прививку в том же центре.
При этом отмечается, что на вакцинацию второй дозой их пригласят по телефону, номер которого был указан как контактный.
В Минздраве отметили, что общественные деятели и все, кто получил первую дозу вакцины, гарантировано будут провакцинированы.
Напомним, в эту субботу также в Херсоне откроют три центра вакцинации от коронавируса. Начнут вакцинировать от COVID-19 записавшихся в лист ожидания в приложении или через сайт "Дія".
Также в эти выходные начнут работу новые центры массовой вакцинации и в Киевской области. Они будут располагаться в Броварах и Белой Церкви. В них смогут получить прививку граждане, которые записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Министерства здравоохранения.