В Японії мають намір продовжити надзвичайний стан через COVID до 20 червня

Уряд Японії планує продовжити режим надзвичайного стану, який ввели через коронавірус, в Токіо і восьми префектурах. Режим НП мають намір продовжити до 20 червня.

Про це повідомляє видання The Japan Times .

Прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга повідомив, що в п'ятницю уряд проведе консультації з експертною групою з питання продовження надзвичайного стану, який також буде поширюватися на префектури Хоккайдо, Айті, Кіото, Осака, Хего, Окаяма, Хіросіма і Фукуока.

"Захворюваність коронавірусом знижується в деяких районах, включаючи Токіо і Осаку, але, в цілому, ситуація вкрай непередбачувана", - заявив прем'єр.