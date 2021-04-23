В Японії схвалили використання препарату від артриту для лікування хворих COVID-19

Консультативна група при міністерстві охорони здоров'я Японії схвалила протизапальний препарат від ревматоїдного артриту Баріцітініб для лікування хворих COVID-19. Компанія виробник подала заявку на його твердження в грудні 2020 року.
Про це повідомляє агентство Reuters.
МОЗ Японії затвердив Баріцітініб в якості третього препарату для лікування хворих після Ремдесівіра і Дексаметазону. Цей препарат належить до групи протизапальних і знижує реакцію імунної системи на дію ферментів, що сприяють запаленню і появі пошкоджень суглобів у випадках ревматоїдного артриту.
З проханням дозволити препарат для використання в лікуванні хворих на коронавірус в грудні 2020 року до японського регулятора звернулася дочірня компанія Eli Lilly & Co.
Баріцітініб дозволений в США для лікування хворих COVID-19 в комбінації з Ремдесівіром. Препарат допомагає блокувати проникнення вірусу в клітини і знижує час відновлення і смертність в середніх і важких випадках.
Нагадаємо, в квітні міністерство охорони здоров'я України оновило державний протокол лікування хворих COVID-19. Зазначалося, що зміни були внесені на основі даних японського, австрійського досвіду.
Відзначимо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я планує доповнити державний протокол лікування хворих на коронавірус новими медичними препаратами. Очікувалося, що нові медпрепарати внесуть до протоколу вже на цьому тижні.
Також РБК-Україна писало, що МОЗ отримає додаткові 320 тисяч таблеток препарату для симптоматичного лікування хворих коронавірусів. Таблеток вистачить для лікування 22 тисяч хворих. Препарат містить діючу речовину гидроксихлорохин, яке застосовують при лікуванні від COVID-19.