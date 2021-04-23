В Японии одобрили использование препарата от артрита для лечения больных COVID-19

Консультативная группа при министерстве здравоохранения Японии одобрила противовоспалительный препарат от ревматоидного артрита Барицитиниб для лечения больных COVID-19. Компания производитель подала заявку на его утверждение в декабре 2020 года.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Минздрав Японии утвердил Барицитиниб в качестве третьего препарата для лечения больных после Ремдесивира и Дексаметазона. Этот препарат относится к группе противовоспалительных и снижает реакцию иммунной системы на действие ферментов, способствующих воспалению и появлению повреждений суставов в случаях ревматоидного артрита.
С просьбой разрешить препарат для использования в лечении больных коронавирусом в декабре 2020 года к японскому регулятору обратилась дочерняя компания Eli Lilly & Co.
Барицитиниб разрешен в США для лечения больных COVID-19 в комбинации с Ремдесивиром. Препарат помогает блокировать проникновение вируса в клетки и снижает время восстановления и смертность в средних и тяжелых случаях.
Напомним, в апреле министерство здравоохранения Украины обновило государственный протокол лечения больных COVID-19. Отмечалось, что изменения были внесены на основе данных японского, австрийского опыта.
Отметим, ранее сообщалось, что Минздрав планирует дополнить государственный протокол лечения больных коронавирусом новыми медицинскими препаратами. Ожидалось, что новые медпрепараты внесут в протокол уже на этой неделе.
Также РБК-Украина писало, что Минздрав получит дополнительные 320 тысяч таблеток препарата для симптоматического лечения больных коронавирусом. Таблеток хватит для лечения 22 тысяч больных. Препарат содержит действующее вещество гидроксихлорохин, которое применяют при лечении от COVID-19.