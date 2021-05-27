ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Японії попередили про загрозу появи "олімпійського штаму" COVID через проведення Ігор

Новость на русском →
Японія, Четвер 27 травня 2021 11:39
В Японії попередили про загрозу появи "олімпійського штаму" COVID через проведення Ігор Фото:в Японії попередили про загрозу появи "олімпійського штаму" коронавірусу (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Голова спілки японських лікарів Наото Уеяма 27 травня попередив, що проведення Олімпійських ігор в Токіо цього літа, де десятки тисяч людей можуть зібратися з усього світу, може призвести до появи "олімпійського" штаму коронавірусу. Наразі Японія намагається стримати четверту хвилю пандемії і готується продовжити надзвичайний стан в більшій частині країни.

Про це повідомляє Reuters.

Наото Уеяма зазначив, що існує небезпека появи нового штаму, оскільки в країну з'їдуться люди з понад 200 країн.

"Всі різні мутантні штами вірусу, які існують у різних місцях, будуть зосереджені та зберуться тут, у Токіо. Ми не можемо заперечувати можливість навіть нового штаму вірусу, який потенційно може з'явитися після Олімпійських ігор. Якщо така ситуація станеться, це може означати навіть токійський олімпійський штам вірусу, що було б величезною трагедією і чимось, що може стати об'єктом критики навіть протягом 100 років", - сказав він на прес-конференції.

Наразі уряд готується до продовження дії надзвичайного стану на більшій частині країни, яке спочатку планувалося скасувати 31 травня, найімовірніше, до червня. Посадовці кажуть, що НС можуть скасувати буквально за декілька тижнів до відкриття Ігор, яке заплановано 23 липня.

Член Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс заявив, що Олімпіада може проводитися навіть в умовах надзвичайного стану. Однак Уеяма обурений такими заявами.

"Що стосується цих заяв, жителі Японії справді дуже гніваються на це, і це тим більше стосується медичних працівників", - сказав Уеяма.

Раніше повідомлялося, що у другому за величиною місті Японії Осаці переповнені лікарні пацієнтами з COVID-19. Лікарі просять владу не проводити Олімпійські ігри.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19