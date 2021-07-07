В Японії розглядають введення режиму НС через коронавірус на час Олімпіади

Уряд Японії розглядає питання про введення в Токіо режиму НС через коронавірус. До початку Олімпійських ігор залишається два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними джерел видання, Японія розглядає можливість заборонити всім глядачам брати участь в Олімпійських іграх.

"Офіційні особи зважують можливість розширення обмежень через поширення коронавірусу для стримування інфекцій трохи більше ніж за два тижні до початку Ігор", - йдеться в повідомленні.

Джерела в уряді повідомили, що в четвер уряд, ймовірно, продовжить обмеження в Токіо і трьох прилеглих префектурах, які поки діють до 11 липня.

Kyodo News повідомляє, що обмеження, швидше за все, продовжать на місяць, а це означає, що обмеження будуть діяти протягом всієї Олімпіади, яка почнеться 23 липня і закриється 8 серпня.