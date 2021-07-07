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В Японії розглядають введення режиму НС через коронавірус на час Олімпіади

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Середа 07 липня 2021 13:11
В Японії розглядають введення режиму НС через коронавірус на час Олімпіади Фото: в Японії розглядають введення НС через коронавірус (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Уряд Японії розглядає питання про введення в Токіо режиму НС через коронавірус. До початку Олімпійських ігор залишається два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел видання, Японія розглядає можливість заборонити всім глядачам брати участь в Олімпійських іграх.

"Офіційні особи зважують можливість розширення обмежень через поширення коронавірусу для стримування інфекцій трохи більше ніж за два тижні до початку Ігор", - йдеться в повідомленні.

Джерела в уряді повідомили, що в четвер уряд, ймовірно, продовжить обмеження в Токіо і трьох прилеглих префектурах, які поки діють до 11 липня.

Kyodo News повідомляє, що обмеження, швидше за все, продовжать на місяць, а це означає, що обмеження будуть діяти протягом всієї Олімпіади, яка почнеться 23 липня і закриється 8 серпня.

Раніше повідомлялося, що перед проведенням Олімпійських ігор в Токіо очікують нову п'яту хвилю коронавірусу.

Нагадаємо, що в Японії поширюється Дельта-коронавірус. Його виявили у членів делегацій Олімпіади.

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