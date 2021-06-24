В Японії заявили про стурбованість імператора можливим спалахом COVID через Олімпіаду

Про це повідомляє Kyodo News з посиланням на великого стюарда Імператорського двору (IHA) Ясухіко Нішімура.

"Його величність дуже стурбований поточною ситуацією із зараженням хворобою COVID-19. Я припускаю, що (імператор) стурбований тим, що, поки лунає занепокоєння серед громадськості, проведення (ігор) може призвести до поширення інфекції", - сказав Ясухіко Нішімура.

Нішімура уточнив, що "він не чув таких слів безпосередньо від його величності", але він так "відчуває", коли щодня розмовляє з імператором.

Занепокоєння щодо потенційних ризиків для здоров'я через проведення ігор під час пандемії залишається сильним серед населення Японії, попри неодноразові запевнення уряду та інших організаторів щодо безпечності Олімпійських ігор.