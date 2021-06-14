В Японії заявили про проблеми з серцем у чоловіків після вакцини Pfizer

У Японії заявили, що у семи людей в країні виникло запалення серцевого м'яза після того, як вони отримали вакцину від коронавірусу Pfizer . Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я Японії.

Офіційні представники охорони здоров'я повідомили, що станом на 30 травня близько 9,76 млн осіб в Японії були щеплені вакциною Pfizer.

В результаті у семи осіб у віці від 20 до 69 років розвинувся міокардит або перикардит. При цьому шестеро людей з постраждалих є чоловіками. Симптоми з'явилися у них після отримання другої дози вакцини.

Міністерство охорони здоров'я Японії заявило, що серйозних побоювань з приводу безпеки, які могли б вплинути на програму вакцинації, не підтверджено. Офіційні представники повідомили, що вони продовжать збір даних як всередині країни, так і за кордоном з приводу безпеки цієї вакцини.