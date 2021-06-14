В Японії заявили про проблеми з серцем у чоловіків після вакцини Pfizer
У Японії заявили, що у семи людей в країні виникло запалення серцевого м'яза після того, як вони отримали вакцину від коронавірусу Pfizer. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я Японії.
Про це пише NHK.
Офіційні представники охорони здоров'я повідомили, що станом на 30 травня близько 9,76 млн осіб в Японії були щеплені вакциною Pfizer.
В результаті у семи осіб у віці від 20 до 69 років розвинувся міокардит або перикардит. При цьому шестеро людей з постраждалих є чоловіками. Симптоми з'явилися у них після отримання другої дози вакцини.
Міністерство охорони здоров'я Японії заявило, що серйозних побоювань з приводу безпеки, які могли б вплинути на програму вакцинації, не підтверджено. Офіційні представники повідомили, що вони продовжать збір даних як всередині країни, так і за кордоном з приводу безпеки цієї вакцини.
Раніше повідомлялося, що вакцини Pfizer nf Moderna викликають проблеми з серцем у молодих чоловіків. Про це йдеться у звіті CDC. В обох компаніях прокоментували цю заяву.
Також ми писали, що Євросоюз відмовився від вакцини Johnson & Johnson. Там вирішили не закуповувати цю вакцину nf замінити її на іншу.