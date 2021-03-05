На порозі "червоної" зони. Закарпаття посилює карантин, медики попереджають про небезпеку сортування хворих

На порозі "червоного" карантину

Джерела РБК-Україна в Кабміні та Міністерстві охорони здоров'я розповіли сьогодні, що Державна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій може завтра зібратися на засідання, щоб віднести Закарпаття в "червону" зону карантину.

Цьому передувала заява директора департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолія Пшеничного про те, що в області потрібно посилювати карантин, інакше станеться колапс медичної системи. На Закарпатті щодня росте захворюваність на коронавірус і сьогодні було зафіксовано черговий "антирекорд" - 748 нових випадків.

Медики можуть почати сортувати COVID-хворих

Головний лікар Закарпатської обласної лікарні, яка приймає хворих на COVID-19, Юрій Яцин сьогодні попередив про небезпеку введення сортування пацієнтів за складністю протікання хвороби.

"Тобто, вкрай важкі пацієнти можуть не отримати належну медичну допомогу", - пояснив він.

Яцин розповів, що кількість хворих в області постійно росте, а місця в лікарнях поступово закінчуються. Наприклад, тільки на кисневій терапії в закарпатських лікарнях перебуває 110 хворих. Разом з тим вже починає не вистачати лікарів.

Закарпаття вводить локальні локдауни

Закарпатська регіональна комісія ТЕБ та НС на сьогоднішньому засіданні вирішила посилити карантинні обмеження в населених пунктах зі складною COVID-ситуацією.

Відповідно до рішення регіональної комісії, в населених пунктах будуть введені наступні обмеження: