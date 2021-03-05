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На порозі "червоної" зони. Закарпаття посилює карантин, медики попереджають про небезпеку сортування хворих

Автор: Дмитро Левицький

Закарпатська область через погіршення ситуації з коронавірусом опинилася на порозі потрапляння в "червону" зону карантин. Місцева влада сьогодні вирішила ввести локальні локдауни, а медики говорять про небезпеку введення сортування хворих.

Більше про ситуацію - в матеріалі РБК-Україна.

На порозі "червоного" карантину

Джерела РБК-Україна в Кабміні та Міністерстві охорони здоров'я розповіли сьогодні, що Державна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій може завтра зібратися на засідання, щоб віднести Закарпаття в "червону" зону карантину.

Цьому передувала заява директора департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолія Пшеничного про те, що в області потрібно посилювати карантин, інакше станеться колапс медичної системи. На Закарпатті щодня росте захворюваність на коронавірус і сьогодні було зафіксовано черговий "антирекорд" - 748 нових випадків.

Медики можуть почати сортувати COVID-хворих

Головний лікар Закарпатської обласної лікарні, яка приймає хворих на COVID-19, Юрій Яцин сьогодні попередив про небезпеку введення сортування пацієнтів за складністю протікання хвороби.

"Тобто, вкрай важкі пацієнти можуть не отримати належну медичну допомогу", - пояснив він.

Яцин розповів, що кількість хворих в області постійно росте, а місця в лікарнях поступово закінчуються. Наприклад, тільки на кисневій терапії в закарпатських лікарнях перебуває 110 хворих. Разом з тим вже починає не вистачати лікарів.

Закарпаття вводить локальні локдауни

Закарпатська регіональна комісія ТЕБ та НС на сьогоднішньому засіданні вирішила посилити карантинні обмеження в населених пунктах зі складною COVID-ситуацією.

Відповідно до рішення регіональної комісії, в населених пунктах будуть введені наступні обмеження:

  • заборона роботи закладів громадського харчування, крім доставки та роботи на виніс;
  • заборона роботи ТРЦ та інших розважальних закладів;
  • заборона роботи магазинів, 60% яких не відведено для торгівлі продуктами, пальним, ліками, засобами зв'язку, гігієни та побутовою хімією, ветпрепаратами, кормами та насінням (за прикладом січневого локдауну);
  • заборона роботи закладів культури та проведення культурних масових заходів;
  • заборона роботи спортзалів, фітнес-центрів та басейнів;
  • заборона проведення всіх масових заходів;
  • заборона роботи ресторанів в готелях з 11:00 до 6:00 ранку, крім надання послуг в готельному номері на замовлення клієнта;
  • заборона роботи непродовольчих ринків;
  • заборона відвідування закладів освіти, крім дитсадків та початкової школи.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр Денис Шмигаль назвав області, які найближчим часом можуть опинитися в "червоній" зоні карантину.

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Новини України Закарпатська областьКарантинКоронавірус
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