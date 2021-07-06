У Португалії заявили про четверту хвилю коронавірусу

Рівень захворюваності підскочив після того, як Португалія відкрилася для відвідувачів з ЄС і Великобританії в середині травня, і зараз він повернувся до рівня, який останній раз спостерігався в лютому, коли діяв локдаун.

Зараз більшість підприємств відновили роботу, а пляжі заповнені, оскільки починається літній туристичний сезон.

Хоча на даний момент вакцинацію пройшли тільки 38% населення, нові випадки захворювання реєструються в основному серед невакцинованих молодих людей, а щоденні показники смертності залишаються на однозначному рівні, що значно нижче лютневих показників.

Національний інститут охорони здоров'я повідомив, що в даний час 89,1% випадків зараження припадає на "Дельта" штам, причому різке зростання захворюваності відзначається на півночі країни і на атлантичних островах Мадейра і Азорські острови.