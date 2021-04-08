Португалія призупинила використання вакцини AstraZeneca для людей молодше 60 років

Влада Португалії призупинили з 8 квітня використання COVID-вакцини британо-шведської компанії AstraZeneca для людей молодше 60 років. Таке рішення було прийнято через побоювання щодо можливого зв'язку між щепленням і випадками утворення тромбів.
Про це повідомляє Reuters.
Керівник Департаменту охорони здоров'я Португалії Граса Фрейтас підкреслив, що мета вакцинації в країні - врятувати життя людей і запобігти виникненню серйозних захворювань. За його словами, цього можна домогтися за допомогою будь-якої іншої вакцини, схваленої місцевим регулятором.
Координатор цільової групи по вакцинації Енріке Мело в свою чергу зазначив, що рішення робити щеплення AstraZeneca тільки тим людям, кому за 60, зробить лише "незначне" вплив на прищепну кампанію. Він також додав, що в Португалії вже введено близько 2 млн доз. "Близько 15% населення країни отримали першу дозу, ще 6% - другий укол", - уточнив він.
Нагадаємо, раніше влада Філіппін призупинили використання COVID-вакцини від AstraZeneca для людей молодше 60 років. Таке рішення було прийнято після висновків Європейської агентства лікарських засобів щодо можливого зв'язку препарату з виникненням тромбів.
Відзначимо, інформація про зв'язок вакцини AstraZeneca з випадками тромбозу з'явилася напередодні, але Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що поки немає конкретних доказів.
РБК-Україна писало, що тільки в Британії виявили 30 випадків тромбозу після застосування AstraZeneca. Також випадки, в тому числі летальні, були зафіксовані і в інших країнах, деякі країни Європи призупинили вакцинацію цим препаратом.