Португалія призупинила використання вакцини AstraZeneca для людей молодше 60 років

Влада Португалії призупинили з 8 квітня використання COVID-вакцини британо-шведської компанії AstraZeneca для людей молодше 60 років. Таке рішення було прийнято через побоювання щодо можливого зв'язку між щепленням і випадками утворення тромбів .

Керівник Департаменту охорони здоров'я Португалії Граса Фрейтас підкреслив, що мета вакцинації в країні - врятувати життя людей і запобігти виникненню серйозних захворювань. За його словами, цього можна домогтися за допомогою будь-якої іншої вакцини, схваленої місцевим регулятором.

Координатор цільової групи по вакцинації Енріке Мело в свою чергу зазначив, що рішення робити щеплення AstraZeneca тільки тим людям, кому за 60, зробить лише "незначне" вплив на прищепну кампанію. Він також додав, що в Португалії вже введено близько 2 млн доз. "Близько 15% населення країни отримали першу дозу, ще 6% - другий укол", - уточнив він.