Португалия приостановила использование вакцины AstraZeneca для людей моложе 60 лет

Власти Португалии приостановили с 8 апреля использование COVID-вакцины британо-шведской компании AstraZeneca для людей моложе 60 лет. Такое решение было принято из-за опасений относительно возможной связи между прививкой и случаями образования тромбов.

Руководитель Департамента охраны здоровья Португалии Граса Фрейтас подчеркнул, что цель вакцинации в стране - спасти жизни людей и предотвратить возникновение серьезных заболеваний. По его словам, этого можно добиться с помощью любой другой вакцины, одобренной местным регулятором.

Координатор целевой группы по вакцинации Энрике Мело в свою очередь отметил, что решение делать прививки AstraZeneca только тем людям, кому за 60, окажет лишь "незначительное" влияние на прививочную кампанию. Он также добавил, что в Португалии уже введено около 2 млн доз. "Около 15% населения страны получили первую дозу, еще 6% - второй укол", - уточнил он.