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Португалия приостановила использование вакцины AstraZeneca для людей моложе 60 лет

Автор: РБК-Украина

Власти Португалии приостановили с 8 апреля использование COVID-вакцины британо-шведской компании AstraZeneca для людей моложе 60 лет. Такое решение было принято из-за опасений относительно возможной связи между прививкой и случаями образования тромбов.

Об этом сообщает Reuters.

Руководитель Департамента охраны здоровья Португалии Граса Фрейтас подчеркнул, что цель вакцинации в стране - спасти жизни людей и предотвратить возникновение серьезных заболеваний. По его словам, этого можно добиться с помощью любой другой вакцины, одобренной местным регулятором.

Координатор целевой группы по вакцинации Энрике Мело в свою очередь отметил, что решение делать прививки AstraZeneca только тем людям, кому за 60, окажет лишь "незначительное" влияние на прививочную кампанию. Он также добавил, что в Португалии уже введено около 2 млн доз. "Около 15% населения страны получили первую дозу, еще 6% - второй укол", - уточнил он.

Напомним, ранее власти Филиппин приостановили использование COVID-вакцины от AstraZeneca для людей моложе 60 лет. Такое решение было принято после заключения Европейского агентства лекарственных средств относительно возможной связи препарата с возникновением тромбов.

Отметим, информация о связи вакцины AstraZeneca со случаями тромбоза появилась накануне, но Всемирная организация здравоохранения заявила, что пока нет конкретных доказательств.

РБК-Украина писало, что только в Британии выявили 30 случаев тромбоза после применения AstraZeneca. Также случаи, в том числе летальные, были зафиксированы и в других странах, некоторые страны Европы приостановили вакцинацию этим препаратом.

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Новости Украины ВакцинаКоронавирусПортугалия
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