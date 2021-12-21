За останній тиждень щеплень від COVID-19 зробили на 24% менше, ніж минулого, - KSE

За останній тиждень скоротилася кількість вакцинацій на 24%. В середньому на добу в Україні робили 114 тисяч щеплень від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Катерину Кузьмінову під час брифінгу.

На минулому тижні в Україні спостерігався спад бажаючих, уберегти себе від коронавірусної інфекції. Кількість вакцинацій скоротилася на 24%.

"Темпи вакцинації в Україні вийшли на рівень плато, на якому ми трималися до "червоної зони" і різкого збільшення вакцинації першими дозами. Це приблизно 114 тисяч щеплень в середньому на добу. За останній тиждень ми бачимо зменшення кількості вакцинацій на 24%", - заявила вона.