RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

За останній тиждень щеплень від COVID-19 зробили на 24% менше, ніж минулого, - KSE

Автор: Ольга Белей

За останній тиждень скоротилася кількість вакцинацій на 24%. В середньому на добу в Україні робили 114 тисяч щеплень від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Катерину Кузьмінову під час брифінгу.

На минулому тижні в Україні спостерігався спад бажаючих, уберегти себе від коронавірусної інфекції. Кількість вакцинацій скоротилася на 24%.

"Темпи вакцинації в Україні вийшли на рівень плато, на якому ми трималися до "червоної зони" і різкого збільшення вакцинації першими дозами. Це приблизно 114 тисяч щеплень в середньому на добу. За останній тиждень ми бачимо зменшення кількості вакцинацій на 24%", - заявила вона.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок, 21 грудня пройшли базовий курс вакцинації від коронавірусу понад 13 млн осіб. Додаткове щеплення отримали за добу майже 80 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
вакцинация от коронавируса