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Повторне зараження COVID в Україні: найчастіше інфікувалися через 3-4 місяці

Автор: Юлія Струк

Голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що найчастіше українці повторно інфікувалися коронавірусом через 3-4 місяці. Одиничні випадки повторного зараження були через півтора місяця.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Українські епідеміологи проаналізували 1,2 тисячі випадків повторного зараження на "ковід". Висновки невтішні: найчастіше люди інфікувалися через 3-4 місяці, іноді - 5 місяців, були одиничні випадки зараження через півтора місяця... Високий рівень антитіл в організмі зберігається недовго. Ті пацієнти, які нещодавно перехворіли на коронавірус, можуть інфікуватись вже восени", - зазначив глава комітету.

Нагадаємо, раніше в Центрі громадського здоров'я повідомили, що станом на березень 2021 року в Україні підтверджено понад 1,2 тисячі повторного зараження коронавірусом.

Як писало РБК-Україна, у всіх областях України циркулює "британський" штам коронавірусу.

Додамо, що в цьому році в Україні зросла смертність від коронавірусу більш ніж на третину. Зараз показник летальності становить 2,4%.

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Новини України Михайло РадуцькийКоронавірус
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