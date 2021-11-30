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Україна почала проходити пік нинішньої хвилі COVID-19, - експерт

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Київ, Вівторок 30 листопада 2021 11:24
Україна почала проходити пік нинішньої хвилі COVID-19, - експерт Фото: Україна проходить пік COVID-19 (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Станом на кінець листопада Україна почала проходити пік нинішньої хвилі COVID-19. Зокрема, в лікарнях за тиждень кількість госпіталізованих знизилася на 14%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-брифінг керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрія Ганіченка.

"Розвантаження медичної системи триває. У ковідних лікарнях менше і менше пацієнтів. І таке зменшення за тиждень - 14%. Більше вільних ліжок з киснем, ніж зайнятих ліжок з киснем. Але зайнятість ліжок досить велика і так само велика кількість госпіталізацій. В рамках поточної хвилі ми починаємо проходити пік", - зазначив він.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко ще в середині листопада говорив, що Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19.

А в Національній академії наук України вважають, що пік смертності від COVID - 19 вже пройдено.

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