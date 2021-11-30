Україна почала проходити пік нинішньої хвилі COVID-19, - експерт
Станом на кінець листопада Україна почала проходити пік нинішньої хвилі COVID-19. Зокрема, в лікарнях за тиждень кількість госпіталізованих знизилася на 14%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-брифінг керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрія Ганіченка.
"Розвантаження медичної системи триває. У ковідних лікарнях менше і менше пацієнтів. І таке зменшення за тиждень - 14%. Більше вільних ліжок з киснем, ніж зайнятих ліжок з киснем. Але зайнятість ліжок досить велика і так само велика кількість госпіталізацій. В рамках поточної хвилі ми починаємо проходити пік", - зазначив він.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко ще в середині листопада говорив, що Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19.
А в Національній академії наук України вважають, що пік смертності від COVID - 19 вже пройдено.