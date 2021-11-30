Україна почала проходити пік нинішньої хвилі COVID-19, - експерт

"Розвантаження медичної системи триває. У ковідних лікарнях менше і менше пацієнтів. І таке зменшення за тиждень - 14%. Більше вільних ліжок з киснем, ніж зайнятих ліжок з киснем. Але зайнятість ліжок досить велика і так само велика кількість госпіталізацій. В рамках поточної хвилі ми починаємо проходити пік", - зазначив він.