Люди похилого віку все ще у найвищій зоні ризику до COVID-19, - Ляшко

За його словами, люди похилого віку все ще у "червоній зоні" ризику, оскільки найбільша частка захворілих саме у віковій групі 50-59 років, 60 і старше.

"Ми проаналізували помісячно вікову частку хворих з серпня 2020 року по березень 2021 року. Такий же аналіз зробили й по віковій частці померлих з діагнозом "коронавірусна хвороба". І побачили, що в Україні структура захворюваності за віком майже незмінна. При цьому останні три місяці бачимо зростання саме у віковій групі 60+", - розповів він.

У віковій групі понад 60 років, як зазначив Ляшко, також спостерігається найбільш критичний перебіг захворювання. Зокрема, 75-80% усіх летальних випадків реєструється саме в цій віковій групі. У віковій групі 65 і старше вища і вірогідність повторного інфікування.

За результатами дослідження, опублікованого в журналі The Lancet, перенесена хвороба захищала від повторного інфікування коронавірусом на 80,5%, при цьому в людей, старших 65 років, такий захист був лише у 47,1%. У зв'язку з цим в МОЗ планують якнайшвидше провести вакцинацію цієї категорії людей.

Ляшко додав, що результати 3 фази клінічного дослідження вакцини AstraZeneca, яке нещодавно завершилося у США, показали понад 80% ефективності у віковій групі 65+ років.