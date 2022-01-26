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Уряд Японії розширив дію режиму квазі-НС через спалах COVID-19

Автор: Ольга Белей

Уряд Японії розширив дію режиму квазі-НС, введеного з метою стримати поширення коронавірусної інфекції. Число випадків зараження штамом "Омікрон", зростає по всій країні безпрецедентними темпами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

"Влада підтвердила понад 60 тисяч нових випадків зараження у вівторок. Це рекордно висока цифра. В цілому, 444 пацієнти перебували у важкому стані - на 5 більше, ніж напередодні", - пише видання.

Більш ніж у половині з 47 японських префектур, включаючи Токіо, зафіксовані рекордно високі добові показники нових випадків зараження.

"Режим квазі-НС буде з четверга поширений ще на 18 префектур, включаючи Осака, Кіото і Хоккайдо. Він залишиться в силі до 20 лютого. За словами офіційних осіб, цей захід спрямований на забезпечення безперебійної роботи системи охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Уряд також продовжив термін дії режиму квазі-НС в префектурах Окінава, Ямагуті і Хіросіма, де він спочатку повинен був закінчитися 31 січня.

Цей захід дозволяє місцевій владі вводити цілеспрямовані обмеження, зокрема, звертатися з проханням до барів і ресторанів не подавати алкогольні напої, скорочувати години роботи або обмежувати число відвідувачів.

Нагадаємо, що Японія ввела обмеження в трьох префектурах через коронавірус "Омікрон". Його виявили на військових базах США, які розміщені в країні.

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Японія