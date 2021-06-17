Якщо не припинять опиратися. У Франції медикам пригрозили обов'язковою вакцинацією

Міністр виступив із "урочистим закликом" до медичних працівників, особливо до тих, що працюють в будинках догляду.

"Якщо до кінця літа не відбудеться покращення, нам доведеться розглянути питання про обов'язкове щеплення для цих груп ... Необхідно та етично робити щеплення, коли ви контактуєте з уразливими групами населення", - сказав міністр.

За прогнозами, кількість нових щоденних випадків коронавірусу у Франції, що перевищило 3000 в середу, за тиждень скоротиться до 2 000, а наприкінці місяця - до 1000, сказав Веран.

Щоденну комендантську годину з 23:00 буде знято в неділю, на тиждень раніше запланованого терміну.

Хоча тепер люди можуть знімати маски, перебуваючи на свіжому повітрі, є винятки. Зокрема, коли вони перебувають на жвавих торгових вулицях або на людних заходах. Маски все ще слід носити в приміщенні та в громадському транспорті.