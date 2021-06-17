Якщо не припинять опиратися. У Франції медикам пригрозили обов'язковою вакцинацією

Міністерство охорони здоров'я Франції попередило, що вакцинація проти COVID-19 може стати обов'язковою для медичних працівників, якщо вони не припинять опиратися їй. Лікарів вчергове закликали робити щеплення.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Олів'є Веран, передає AFP.
Міністр виступив із "урочистим закликом" до медичних працівників, особливо до тих, що працюють в будинках догляду.
"Якщо до кінця літа не відбудеться покращення, нам доведеться розглянути питання про обов'язкове щеплення для цих груп ... Необхідно та етично робити щеплення, коли ви контактуєте з уразливими групами населення", - сказав міністр.
За прогнозами, кількість нових щоденних випадків коронавірусу у Франції, що перевищило 3000 в середу, за тиждень скоротиться до 2 000, а наприкінці місяця - до 1000, сказав Веран.
Щоденну комендантську годину з 23:00 буде знято в неділю, на тиждень раніше запланованого терміну.
Хоча тепер люди можуть знімати маски, перебуваючи на свіжому повітрі, є винятки. Зокрема, коли вони перебувають на жвавих торгових вулицях або на людних заходах. Маски все ще слід носити в приміщенні та в громадському транспорті.
Наприкінці травня міністр з питань вакцинації у Великій Британії Надхім Захаві заявив, що уряд Великої Британії розглядає можливість зробити вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для медичних працівників. На думку урядовців, це може допомогти зупинити поширення COVID-19 в лікарнях.