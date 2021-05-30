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У Британії вакцинацію від COVID можуть зробити обов'язковою для медиків

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Велика Британія, Неділя 30 травня 2021 15:33
У Британії вакцинацію від COVID можуть зробити обов'язковою для медиків Фото: вакцинація в Британії може стати обов'язковою для медиків (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Уряд Великої Британії розглядає можливість зробити вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для медичних працівників. На думку урядовців, це може допомогти зупинити поширення COVID-19 в лікарнях.

Про це сказав міністр з питань вакцинації Надхім Захаві, передає Sky News.

"Будь-який відповідальний уряд повинен провести дебати, обміркувати, як ми маємо захистити найбільш вразливі групи, переконавшись, що ті, хто доглядає за ними, вакциновані", - сказав міністр.

Він зазначив, що є прецедент, коли хірурги роблять щеплення від гепатиту В, а тому така ідея має право на життя.

Міністр з питань вакцинації Надхім Захаві 30 травня також заявив, що рішення про остаточне скасування локдауну в Англії 21 червня буде прийнято після оцінки даних про зараження, госпіталізацію, вакцинацію та нові варіанти коронавірусу. Влада хоче бути переконаною в доцільності скасування обмежень.

27 травня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що наразі зарано говорити, чи припиняться обмеження 21 червня. Уряд розробив дорожню карту для Англії, але Джонсон попередив, що швидко поширюваний індійський варіант коронавірусу B.1.617.2 створює ризик для цього плану.

При цьому прем'єр переконаний, що кроки, спрямовані на полегшення локдауну, які вже зроблені, були правильними, але подальше послаблення буде залежати від того, наскільки вакцинація допоможе у боротьбі із цим варіантом COVID.

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