Прем'єр Франції заразився COVID після переговорів у Брюсселі

Кастекс отримав позитивний результат тесту на COVID-19 22 листопада. Він дізнався про зараження через кілька годин після повернення з Бельгії, де перебував із робочим візитом.

Після цього прем'єр-міністр Бельгії, міністри іноземних справ, оборони, юстиції та внутрішніх справ країни пішли на самоізоляцію. Це пов'язано з тим, що вони зустрічалися з інфікованим прем'єром на переговорах у Брюсселі.

Протягом 10 днів французький прем'єр-міністр виконуватиме свої обов'язки дистанційно. Але в той же час немає інформації, чи має Кастекс якісь симптоми короонавірусу.

Також відомо, що у понеділок захворювання на COVID-19 підтвердилося в однієї з дочок Александера де Кроо.