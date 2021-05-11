Прем'єр Індії відмовився від особистої участі в саміті G7 через ситуацію з COVID-19

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відмовився від особистої участі в саміті "Великої сімки" (G7) в Лондон через важкої ситуації з коронавірусом в його країні. чи візьме індійський лідер участь у зустрічі у віддаленому форматі, не уточнюється.
Про це повідомило видання Times of India з посиланням на прес-секретаря індійського прем'єра.
"Високо оцінивши запрошення прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона відвідати саміт G7 в якості спеціально запрошеного, однак, враховуючи ситуацію, що склалася з коронавірусом, вирішено, що прем'єр-міністр не буде присутній на саміті особисто",- повідомив прес-секретар моді.
Чи візьме індійський прем'єр участь у саміті G7 у віртуальному форматі, його представник не уточнив.
Відзначимо, хоча Індія не є членом G7, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон надіслав спеціальне запрошення своєму індійському колезі для участі у зустрічі.
Саміт G7 запланований на 11-13 червня в Корнуоллі (Великобританія).
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) перекваліфікувала дуже заразний варіант коронавірусу з потрійною мутацією, що поширюється в Індії, на "варіант, що викликає занепокоєння". Організація підкреслила, що цей штам став глобальною загрозою для здоров'я.
РБК-Україна раніше писало, що, в Індії стався масштабний спалах коронавірусу. Майже кожен день в країні фіксують понад 400 тисяч нових заражень, а днями підтвердили новий антирекорд по летальних випадках - за добу померли понад 4 тисячі осіб.
На початку травня Україна закрила в'їзд в країну з Індії для запобігання поширенню індійського штаму COVID.