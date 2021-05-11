Прем'єр Індії відмовився від особистої участі в саміті G7 через ситуацію з COVID-19

"Високо оцінивши запрошення прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона відвідати саміт G7 в якості спеціально запрошеного, однак, враховуючи ситуацію, що склалася з коронавірусом, вирішено, що прем'єр-міністр не буде присутній на саміті особисто",- повідомив прес-секретар моді.

Чи візьме індійський прем'єр участь у саміті G7 у віртуальному форматі, його представник не уточнив.

Відзначимо, хоча Індія не є членом G7, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон надіслав спеціальне запрошення своєму індійському колезі для участі у зустрічі.

Саміт G7 запланований на 11-13 червня в Корнуоллі (Великобританія).