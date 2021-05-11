Премьер Индии отказался от личного участия в саммите G7 из-за ситуации с COVID-19

"Высоко оценив приглашение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посетить саммит G7 в качестве специально приглашенного, однако, учитывая сложившуюся ситуацию с коронавирусом, решено, что премьер-министр не будет присутствовать на саммите лично", - сообщил пресс-секретарь Моди.

Примет ли индийский премьер участие в саммите G7 в виртуальном формате, его представитель не уточнил.

Отметим, хотя Индия не является членом G7, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прислал специальное приглашение своем индийскому коллеге для участия во встрече.

Саммит G7 запланирован на 11-13 июня в Корнуолле (Великобритания).