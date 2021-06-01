Президент Туркменістану заявив, що в його країні немає хворих коронавірусом

За його словами, уряд країни з перших днів виникнення загрози COVID-19 сформував і підготував єдину національну стратегію по боротьбі з коронавірусом. Вона мати в собі комплекс заходів організаційного, правового, фінансового, економічного, санітарно-епідеміологічного, медичного, карантинного характеру.

"Для керівництва всією цією роботою була створена урядова комісія по боротьбі з небезпечними інфекційними захворюваннями. До її складу увійшли члени уряду, керівники міністерств, відомств, місцевих органів виконавчої влади", - уточнив глава держави.

Він зазначив, що серед перших вжитих заходів з початку пандемії COVID-19 в країні було введено поетапне зміцнення прикордонного, міграційного та митного режимів. "Одночасно було обмежено повітряне сполучення з іншими країнами", - додав Бердимухамедов.

Президент також уточнив, що сьогодні будуються нові карантинні центри і проходить перепрофілювання окремих медустанов для можливого утримання в них осіб з симптомами, "схожими при гострих інфекціях, купуються необхідні лікарські засоби і відповідне медичне обладнання".

"Одночасно в країні проводиться загальна диспансеризація населення, вживаються дієві заходи щодо підвищення імунного статусу людей", - зазначив він.

"Ось завдяки такій роботі, поки у нас не виявлені випадки прояву цієї хвороби", - резюмував Бердимухамедов.