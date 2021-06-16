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У прифронтовому Торецьку відкрили центр вакцинації

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Торецьк, Середа 16 червня 2021 22:34
У прифронтовому Торецьку відкрили центр вакцинації Фото: в Україні продовжують відкривати центри вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Донецькій області відкрили третій центр масової вакцинації від коронавірусу. Новий центр запрацював у прифронтовому Торецьку.

Про це повідомляє канал "Донбас Онлайн".

Центр відкрили на привокзальній площі міста. Отримати щеплення від коронавірусу всі охочі зможуть щодня з 8:30 до 14:00, тобто центр працюватиме не лише на вихідних.

Ще два центри в Донецькій області були відкриті минулого тижня у Краматорську та Маріуполі. У Маріуполі центр вакцинації працює на вихідних по шість годин на базі спорткомплексу "Іллічівець".

Нагадаємо, минулими вихідними в Україні працювали понад півсотні центрів вакцинації від коронавірусу. А сьогодні у Київській області заявили про відкриття нових центрів.

Також РБК-Україна писало, що у Києві вирішили перенести роботу центру вакцинації з вихідних на четвер та п'ятницю. Кияни вже мають змогу записатися на щеплення у столичному МВЦ.

Крім того, у МОЗ розповіли, чи можна у центрах вакцинації отримати щеплення без прописки.

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