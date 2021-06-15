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Центр вакцинації в київському МВЦ відкрив запис на щеплення на 17-18 червня

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Київ, Вівторок 15 червня 2021 18:48
Центр вакцинації в київському МВЦ відкрив запис на щеплення на 17-18 червня Фото: відкрита запис на вакцинацію в київському МВЦ на 17-18 червня (kyivcity.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Центр вакцинації від COVID в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) в Києві відкрив запис на щеплення на 17 і 18 червня. Нагадаємо, на цих вихідних вакцинація в МВЦ проводитися не буде.

Про це йдеться в повідомленні сервісу Helsi.me в Telegram.

"Запис на масову вакцинацію в МВЦ на 17-18 червня відкрито", - йдеться в повідомленні.

Записатися на вакцинацію можна за посилання.

"Якщо ви не встигли забронювати час - не хвилюйтеся, ми будемо інформувати вас про всі наступні можливості запису", - уточнили в сервісі.

Нагадаємо, 14 червня сервіс Helsi.me повідомив про те, що на цьому тижні вакцинація в Києві буде проходити 17 і 18 червня. З людьми, які записалися на вихідні 19-29 червня контактують співробітники колл-центру, повідомляючи їм заздалегідь зарезервовані дати і місця, коли і де можна зробити щеплення.

Як заявила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, столичних медиків вирішили відпустити на довгі вихідні з 19 по 21 червня.

Відзначимо, в київському МВЦ роблять найбільше число щеплень від COVID серед усіх пунктів масової вакцинації по країні. За даними Міністерства охорони здоров'я, за минулі вихідні прищепили понад 31 000 чоловік в таких пунктах, причому в київському - майже 6500.

До цього в прес-службі Міністерства охорони здоров'я повідомили РБК-Україна, що для отримання щеплення в центрі вакцинації від коронавируса прописка не потрібна.Вакцинують тих, хто зареєструвався через "Дію".

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