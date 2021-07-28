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Примусова COVID-вакцинація може нашкодити кампанії імунізації в Україні, - Радуцький

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Середа 28 липня 2021 10:41
Примусова COVID-вакцинація може нашкодити кампанії імунізації в Україні, - Радуцький Фото: нардеп Михайло Радуцький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Українців потрібно не змушувати вакцинуватися від коронавірусу, а мотивувати до цього. Примусова вакцинація може лише зашкодити.

Таку думку висловив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в матеріалі РБК-Україна "Всім укол. Кого у світі зобов'язали до вакцинації і чого чекати українцям".

"Для порятунку людей, для того щоб країну не закривати в локдаун, вакцинація потрібна. Але ви знаєте, як наше суспільство ставиться до цих речей, відразу почнуться ці розповіді про 5G, чіпізацію і так далі. Потрібно враховувати менталітет", – сказав він виданню.

Що стосується українських медпрацівників, то, за словами Радуцького, умовна половина з них вакцинувалася, а інша половина – перехворіла "ковідом". Отже, в плані захищеності з медиками ситуація виглядає непогано.

"Україна – дуже волелюбна, і я боюся, щоб це (обов'язкова вакцинація, – ред.) не нашкодило кампанії вакцинації в цілому", – резюмував депутат.

Раніше у МОЗ розповіли, чи буде в Україні обов'язкова вакцинація від COVID.

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