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Щепилися від COVID за добу ще 117 тисяч людей. Ревакцинацію пройшли - 1392

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали ще понад 117 тисяч людей. Ревакцинацію пройшли 1392 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За вчора, 29 грудня 117 042 людини вакциновано проти коронавірусу.

З яких першу дозу отримали 31 671 людина, другу дозу - 83 287 людей, додаткову дозу отримали 692, а бустерну дозу - 1392.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 671 169 людей.

З них отримали першу дозу - 14 671 167 людей, дві дози - 13 625 553 людини, отримали додаткову дозу - 3 302, а бустерну - 3 672 людини.

Загалом в країні вже проведено 28 303 694 щеплення.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 5 930 заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків в Києві, Полтавській та Донецькій областях.

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