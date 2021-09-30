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Щеплені різними вакцинами можуть отримати COVID-сертифікат: як це зробити

Автор: Марія Кучерявець

Українці, які отримали дві дози вакцини проти коронавірусу від різних виробників, можуть отримати цифровий COVID-сертифікат. Його можна згенерувати у додатку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дія".

За інформацією сервісу, така операція можлива за умови:

  • першої дози вакцини - AstraZeneca/CoviShield, Moderna або Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
  • другої дози - Moderna або Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Для отримання COVID-сертифікату в додатку необхідно:

  • оновити застосунок в AppStore або Google Play;
  • натиснути "Послуги", потім "COVID-сертифікати", а після чого "Отримати сертифікат";
  • підписати згоду на передання персональних даних Дія.Підписом.

Після виконаних кроків додаток почне пошук інформації щодо вакцинації в реєстрах, і як тільки він знайдеться - COVID-сертифікат одразу з'явиться в застосунку.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, хто та яким чином перевірятиме COVID-сертифікати в українців.

Зазначимо, що цифровий внутрішній COVID-сертифікат не можна отримати без біометричного паспорта.

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