Щеплені різними вакцинами можуть отримати COVID-сертифікат: як це зробити

Українці, які отримали дві дози вакцини проти коронавірусу від різних виробників, можуть отримати цифровий COVID-сертифікат. Його можна згенерувати у додатку "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дія".
За інформацією сервісу, така операція можлива за умови:
Після виконаних кроків додаток почне пошук інформації щодо вакцинації в реєстрах, і як тільки він знайдеться - COVID-сертифікат одразу з'явиться в застосунку.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, хто та яким чином перевірятиме COVID-сертифікати в українців.
Зазначимо, що цифровий внутрішній COVID-сертифікат не можна отримати без біометричного паспорта.