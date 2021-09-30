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Привитые разными вакцинами могут получить COVID-сертификат: как это сделать

Автор: Мария Кучерявец

Украинцы, которые получили две дозы вакцины против коронавируса от разных производителей, могут получить цифровой COVID-сертификат. Его можно сгенерировать в приложении "Дия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дию".

По информации сервиса, такая операция возможна при условии:

  • первой дозы вакцины - AstraZeneca/CoviShield, Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
  • второй дозы - Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Для получения COVID-сертификата в приложении необходимо:

  • обновить приложение в AppStore или Google Play;
  • нажать "Услуги", затем "COVID-сертификаты", а после чего "Получить сертификат";
  • подписать согласие на передачу персональных данных Дия.Подписью.

После выполненных шагов приложение начнет поиск информации о вакцинации в реестрах, и как только он найдется - COVID-сертификат сразу появится в приложении.

Напомним, недавно стало известно, кто и каким образом будет проверять COVID-сертификаты у украинцев.

Отметим, что цифровой внутренний COVID-сертификат нельзя получить без биометрического паспорта.

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