Привитые разными вакцинами могут получить COVID-сертификат: как это сделать

Украинцы, которые получили две дозы вакцины против коронавируса от разных производителей, могут получить цифровой COVID-сертификат. Его можно сгенерировать в приложении "Дия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дию".
По информации сервиса, такая операция возможна при условии:
После выполненных шагов приложение начнет поиск информации о вакцинации в реестрах, и как только он найдется - COVID-сертификат сразу появится в приложении.
Напомним, недавно стало известно, кто и каким образом будет проверять COVID-сертификаты у украинцев.
Отметим, что цифровой внутренний COVID-сертификат нельзя получить без биометрического паспорта.