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Щеплені Sinovac отримають міжнародний сертифікат про вакцинацію, - Ляшко

Автор: РБК-Україна

Українці, які вакцинуються китайською вакциною від коронавірусу Sinovac, отримають міжнародний сертифікат про вакцинацію. Однак для цього необхідно повністю провакцинуватися від COVID.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко у Facebook.

"Схвалення ВООЗ вакцини CoronaVac дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації, всім хто пройшов повний курс щеплень", - написав він.

Ляшко додав, що Україна закупила 1,9 млн доз вакцини CoronaVac.

"Зараз нею прищеплюють осіб 65+, маломобільних груп населення та осіб, які доглядають за маломобільними, спортсменів, працівників освіти, які були залучені до проведення ЗНО, представників Збройних сил України, МВС, працівників підприємств критичної інфраструктури, а також тих, хто записаний на вакцинацію через портал або додаток "Дія", - повідомив міністр.

Нагадаємо, сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила застосування вакцини від коронавірусу CoronaVac, яку розробила китайська компанія Sinovac.

Раніше повідомлялося, що в минулі вихідні у трьох містах України запрацювали центри вакцинації, де всі охочі можуть отримати щеплення препаратом Sinovac. Протягом цих вихідних у центрах вакцинували майже 5 тисяч українців.

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