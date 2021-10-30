Щеплення на стадіоні: у Києві на НСК "Олімпійський" відкриють пункт вакцинації

У Києві на території НСК "Олімпійський" відкривають пункт вакцинації від коронавірусу. Щеплення на стадіоні охочі зможуть отримати від завтра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФК "Динамо".
Відомо, що пункт вакцинації на "Олімпійському" працюватиме протягом двох днів: 31 жовтня та 1 листопада.
"У пункті чергуватимуть кілька мобільних бригад медиків, тому плануємо уникнути черг та інших незручностей. Для всіх бажаючих вакцинація безкоштовна", - йдеться в повідомленні.
Графік роботи
Як додають у прес-службі, пункт вакцинації працюватиме у залі "Олімпійський двір".
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, де у Києві вакцинують від коронавірусу та як записатися на щеплення.