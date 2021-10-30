Щеплення на стадіоні: у Києві на НСК "Олімпійський" відкриють пункт вакцинації

Відомо, що пункт вакцинації на "Олімпійському" працюватиме протягом двох днів: 31 жовтня та 1 листопада.

"У пункті чергуватимуть кілька мобільних бригад медиків, тому плануємо уникнути черг та інших незручностей. Для всіх бажаючих вакцинація безкоштовна", - йдеться в повідомленні.

Графік роботи

31 жовтня з 10:00 до 17:00,

1 листопада - з 11:00 до 19:00.

Як додають у прес-службі, пункт вакцинації працюватиме у залі "Олімпійський двір".