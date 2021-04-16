Виробники не хочуть постачати вакцини, якщо в контракті прописувати штрафи, - Степанов

Виробники не хочуть укладати контракти на постачання COVID-вакцин , якщо прописувати в договорі штрафні санкції за порушення строків поставок. У зв'язку з цим у країн немає важелів впливу на виробників вакцин.

Про це під час спілкування з журналістами під стінами Верховної ради заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що на сьогодні Україна, згідно з укладеними контрактами, повинна була отримати 3,9 мільйона доз вакцин від коронавірусу.

"А що нам до цих штрафних санкцій. Якщо ми тільки починаємо прописувати штрафні санкції, виробник вакцин відразу говорить: "немає питань, шукайте далі на ринку". І на цьому все закінчується", - заявив Степанов.