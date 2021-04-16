Виробники не хочуть постачати вакцини, якщо в контракті прописувати штрафи, - Степанов

Виробники не хочуть укладати контракти на постачання COVID-вакцин, якщо прописувати в договорі штрафні санкції за порушення строків поставок. У зв'язку з цим у країн немає важелів впливу на виробників вакцин.
Про це під час спілкування з журналістами під стінами Верховної ради заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Він зазначив, що на сьогодні Україна, згідно з укладеними контрактами, повинна була отримати 3,9 мільйона доз вакцин від коронавірусу.
"А що нам до цих штрафних санкцій. Якщо ми тільки починаємо прописувати штрафні санкції, виробник вакцин відразу говорить: "немає питань, шукайте далі на ринку". І на цьому все закінчується", - заявив Степанов.
Зазначимо, станом на ранок 16 квітня Україна отримала 700 тисяч доз вакцин від коронавірусу - 500 тисяч доз AstraZeneca (Covishield) і 200 тисяч доз Sinovac (CoronaVac). Також сьогодні в Україну повинні поставити 117 тисяч доз вакцини Pfizer.
Раніше РБК-Україна писало, що в державному підприємстві "Медичні закупівлі України" вимагають нарахувати постачальнику пеню вакцини Sinovac за зриви термінів поставок.