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Виробники вакцин мають бути готові скоригувати препарати через Омікрон, - ВООЗ

Автор: Іванна Шовкун

У п'ятницю, 3 грудня, представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Крістіан Ліндмайєр заявив, що виробники вакцин проти COVID-19 повинні підготуватися до можливої необхідності коригування своїх продуктів. Це необхідно для захисту від нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Дуже рекомендується, щоб виробники вакцин вже почали думати заздалегідь і планувати ймовірність того, що їм доведеться скоригувати існуючу вакцину. Добре не просто чекати, поки пролунає останній сигнал тривоги", - сказав Ліндмайєр, виступаючи на брифінгу ООН у Женеві.

За його словами, поки експерти ще вивчають можливість передачі та серйозність нового варіанту COVID.

Нагадаємо, Novavax планує випустити вакцину проти штаму "Омікрон" на початку наступного року. В даний час у компанії перевіряють, чи діє існуюча вакцина проти нового штаму.

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