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За минулу добу не зробили жодного COVID-щеплення у чотирьох регіонах України

Автор: Юлія Струк

Протягом минулої доби в Україні від коронавірусу прищепили 2194 особи. Однак у Києві і трьох областях не вакцинували жодної людини.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов написав у своєму Facebook.

"2194 особи щеплено проти COVID-19 за добу 10 травня 2021 року в Україні. 865 590 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 865 588 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 695 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - вказано у повідомленні.

Так, жодного щеплення не зробили у Києві, Вінницькій, Луганській та Херсонській областях.

Нагадаємо, Степанов зазначив, що Україна проводить переговори на поставку вакцин від коронавірусу на 2022 і 2023 роки. Це потрібно робити, тому що зараз у світі спостерігається дефіцит вакцин.

Як писало РБК-Україна, раніше глава МОЗ розповів, що Україні залишилося законтрактувати ще 5 млн доз вакцин від коронавірусу, щоб повністю забезпечити населення.

Нагадаємо, в травні Україна повинна отримати чергову партію вакцини Pfizer. Очікується, що в Україну привезуть півмільйона доз вакцини.

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