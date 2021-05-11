За прошедшие сутки не сделали ни одной COVID-прививки в четырех регионах Украины

В течение прошедших суток в Украине от коронавируса привили 2194 человека. Однако в Киеве и трех областях не вакцинировали ни одного человека.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов написал в своем Facebook.

"2194 лица привито против COVID-19 за сутки 10 мая 2021 года в Украине. 865590 человек привито с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 865 588 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 695 человек (из них 2 лица получили 1 дозу за рубежом) ", - указано в сообщении. Так, ни одной прививки не сделали в Киеве, Винницкой, Луганской и Херсонской областях.