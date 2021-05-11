За прошедшие сутки не сделали ни одной COVID-прививки в четырех регионах Украины

В течение прошедших суток в Украине от коронавируса привили 2194 человека. Однако в Киеве и трех областях не вакцинировали ни одного человека.
"2194 лица привито против COVID-19 за сутки 10 мая 2021 года в Украине. 865590 человек привито с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 865 588 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 695 человек (из них 2 лица получили 1 дозу за рубежом) ", - указано в сообщении.
Так, ни одной прививки не сделали в Киеве, Винницкой, Луганской и Херсонской областях.
Напомним, Степанов отметил, что Украина проводит переговоры на поставку вакцин от коронавируса на 2022 и 2023 годы. Это нужно делать, потому что сейчас в мире наблюдается дефицит вакцин.
Как писало РБК-Украина, ранее глава Минздрава рассказал, что Украине осталось законтрактовать еще 5 млн доз вакцин от коронавируса, чтобы полностью обеспечить население.
Напомним, в мае Украина должна получить очередную партию вакцины Pfizer. Ожидается, что в Украину привезут полмиллиона доз вакцины.