RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У психлікарні Харкова виявили спалах коронавірусу

Автор: Андрій Козловський

Директор Харківського обласного лабораторного центру Любов Махота повідомила, що у психіатричній лікарні №3 стався спалах коронавірусу. Наразі заклад повністю зачинений на прийом хворих.

Популярні новини

Про це повідомляє objectiv.tv.

"У нас психіатрична лікарня №3 має спалах. Усі 22 хворі знаходяться у стабільному стані вже місяць. Першим захворів лікар", - зазначила Махота.

Зокрема, коронавірус підтвердився у чотирьох медпрацівників та у 18 пацієнтів. За словами Махоти, наразі проводяться усі рекомендовані профілактичні заходи.

Нагадаємо, станом на 23 вересня в Україні підтвердили коронавірус у 3497 осіб.

Також РБК-Україна писало, що в Одеському Свято-Успенському чоловічому монастирі УПЦ Московського патріархату виявили спалах коронавірусу.

У МОЗ прогнозують, що в Україні очікується стрімке зростання захворювань коронавірусом.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус