У пунктах вакцинації на ж/д вокзалах почали вводити бустерну дозу

Зокрема, це вокзали міст: Київ (щодня з 08:00 до 23:00), Дніпро (з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 15:00), Львів (щодня з 15:00 до 18:00), Одеса (з 09:00 до 15:00, крім суботи та неділі), Вінниця (щодня з 09:00 до 14:00), Запоріжжя (щодня з 08:00 до 20:00), Миколаїв (з 11:00 до 16:00 по парних днях), суми (вівторок і четвер з 12:00 до 15:00), Полтава (з 08:30 до 15:00, субота та неділя з 08:30 до 10:00).

Крім того, бустерну дозу вакцини можна отримати на ж/д вокзалах таких міст: Рівне (щодня з 09:00 до 14:00), Хмельницький (щодня з 10:00 до 16:00), Кривий Ріг (вівторок з 08:00 до 12:00), Коростень (з 08:00 до 18:00, крім суботи та неділі), Кам'янське (з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 15:00, в суботу та неділю з 09:00 до 14:00), Конотоп (вівторок і четвер з 12:00 до 15:00, в суботу з 09:00 до 12:00), Коломия (понеділок, середа, п'ятниця з 09:00 до 18:00; вівторок, четвер з 09:00 до 20:00; субота і неділя з 09:00 до 14:00), Ковель (щодня з 10:00 до 18:00), Шепетівка (з 09:00 до 12:00, крім суботи та неділі).

В УЗ відзначають, що для бустерної дози перевагу віддаватимуть м-РНК-вакцинам - Comirnaty (Pfizer) і Moderna, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина попередні два рази. Також на основі бустерної дози буде сформований новий сертифікат, який буде дійсний 270 днів.

За даними компанії, пунктами вакцинації від COVID-19 на залізничних вокзалах з початку функціонування вже скористалися понад 121 тисяча бажаючих.