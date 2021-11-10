Подорожі підвищують ризик зараження COVID. У ВООЗ закликають мінімізувати поїздки

Доктор Девід Набарро із Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) закликає відмовитися від подорожей без нагальної потреби. За його словами, так можна знизити ризик зараження коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Набарро зазначив, що мінімізувати поїздки варто навіть попри те, що відкриваються нові маршрути для подорожей.

"Отже, я намагаюся сказати всім, мандруйте, якщо ви повинні - і часто є суттєві емоційні причини, а також важливі економічні та інші причини - але постарайтеся не подорожувати, якщо вам це не так необхідно", - сказав представник ВООЗ.

Він наголосив, що подорожі справді збільшують ризик зараження COVID, адже так утворюється більше коло контактних осіб, тому підвищується ймовірність заразитись вірусом або поширити його.