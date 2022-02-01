Подорожувати з COVID-сертифікатом про бустер можна не одразу: що треба знати

В "Дії" запустили нові COVID-сертифікати, які засвідчують отримання бустерної дози вакцини. Українці зможуть з ним подорожувати, однак у МОЗ назвали умову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка під час брифінгу.

"Документом можна користуватися як всередині країни, так і для перетину кордону інших держав", - зазначив Ляшко.

Що треба знати перед поїздкою за кордон?

За словами глави МОЗ, щоб сертифікат був чинним для перетину кордону, має пройти 14 днів від моменту щеплення.

Скільки діятиме документ?

Термін дії сертифіката складатиме 270 днів з часу отримання бустерного щеплення.