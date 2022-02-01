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Подорожувати з COVID-сертифікатом про бустер можна не одразу: що треба знати

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 10:02
Подорожувати з COVID-сертифікатом про бустер можна не одразу: що треба знати Фото: COVID-сертифікат про бустерну дозу запустили Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В "Дії" запустили нові COVID-сертифікати, які засвідчують отримання бустерної дози вакцини. Українці зможуть з ним подорожувати, однак у МОЗ назвали умову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка під час брифінгу.

"Документом можна користуватися як всередині країни, так і для перетину кордону інших держав", - зазначив Ляшко.

Що треба знати перед поїздкою за кордон?

За словами глави МОЗ, щоб сертифікат був чинним для перетину кордону, має пройти 14 днів від моменту щеплення.

Скільки діятиме документ?

Термін дії сертифіката складатиме 270 днів з часу отримання бустерного щеплення.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації про бустерну дозу. Як їх отримати - в матеріалі РБК-Україна.

Додамо, у МОЗ уточнили терміни введення бустерної дози вакцини, там зазначають, що вона має вводитися не раніше, ніж через 6 місяців після другої.

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